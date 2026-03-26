JAZDIL ZO STRANY NA STRANU: Muž bol nadrogovaný a bez vodičáku
Autor TASR
Šaľa 26. marca (TASR) - Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky v mestskej časti Šale Veča odhalila vodiča jazdiaceho bez vodičského preukazu a pod vplyvom drog. Jej pozornosť upútalo vozidlo VW Golf, ktoré jazdilo zo strany na stranu v rámci jazdného pruhu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti zastavili vozidlo na čerpacej stanici. Vodič predložil všetky doklady okrem vodičského preukazu, ktorý má zadržaný za jazdu pod vplyvom drog. Dychová skúška na alkohol u 40-ročného vodiča mala negatívny výsledok.
Vodič počas komunikácie s policajtmi javil známky požitia omamných a psychotropných látok, preto ho vyzvali na lekárske vyšetrenie spojené s odberom biologického materiálu. V nemocnici bolo laboratórnym vyšetrením moču potvrdené, že je pozitívny na Cannabis. Následne mu bola odobratá aj krv na ďalšie skúmanie.
