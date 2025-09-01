< sekcia Regióny
Polícia odhalila v Trnavskom kraji 4 vodičov pod vplyvom alkoholu
Akcia sa uskutočnila v pondelok ráno na celom Slovensku.
Autor TASR
Trnava 1. septembra (TASR) - Počas rannej policajnej akcie odhalili na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) štyroch vodičov pod vplyvom alkoholu. Akcia sa uskutočnila v pondelok ráno na celom Slovensku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Policajti vykonali 1541 dychových skúšok u vodičov áut a deväť u cyklistov. „U štyroch vodičov motorových vozidiel bola dychová skúška pozitívna, všetci s nameranou hodnotou do jedného promile. V súvislosti s alkoholom im bol na mieste zadržaný vodičský preukaz,“ priblížila polícia.
Celkovo bolo na území kraja zistených 23 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejšie, v deviatich prípadoch, išlo o nepoužívanie bezpečnostných pásov. Štyri zo zistených priestupkov oznámili policajti na dopravný inšpektorát a v jednom prípade zadržali osvedčenie o evidencii vozidla.
