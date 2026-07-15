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NEZODPOVEDNÝ KOLOBEŽKÁR: Po Bratislave uháňal rýchlosťou 100 km/h
Vodiča chceli policajti predpísaným spôsobom zastaviť, avšak ten na svetelné a výstražné zvukové znamenia nereagoval a vo vysokej rýchlosti policajtom unikal.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Polícia spozorovala v utorok (14. 7.) krátko pred 2.30 h na Račianskej ulici v Bratislave vodiča elektrickej kolobežky, idúceho po strede vozovky bez prilby, neosvetleného a jazdiaceho rýchlosťou až 100 kilometrov za hodinu. K zraneniu kolobežkára pri následnej kolízii nedošlo. Ďalšie okolnosti i príčiny, za ktorých došlo k dopravnej nehode, sú predmetom vyšetrovania. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Vodiča chceli policajti predpísaným spôsobom zastaviť, avšak ten na svetelné a výstražné zvukové znamenia nereagoval a vo vysokej rýchlosti policajtom unikal,“ spresnila polícia. Na opakované výzvy policajtov nereagoval, pričom unikal po Račianskej, Žitnej ulici až na ulicu Pri Vinohradoch, kde vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad riadením a narazil do zaparkovaného kamióna.
Policajti 16-ročného vodiča elektrickej kolobežky podrobili dychovej skúške na alkohol. Tá skončila s negatívnym výsledkom. Na miesto sa dostavila hliadka dopravných policajtov, ktorá kolobežku vytiahla spod zaparkovaného nákladného vozidla a zaistila za účelom expertízneho skúmania.
„V súvislosti s týmto prípadom opäť apelujeme na verejnosť, aby sa účastníci cestnej premávky správali disciplinovane, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a nepreceňovali svoje schopnosti,“ dodala polícia.
„Vodiča chceli policajti predpísaným spôsobom zastaviť, avšak ten na svetelné a výstražné zvukové znamenia nereagoval a vo vysokej rýchlosti policajtom unikal,“ spresnila polícia. Na opakované výzvy policajtov nereagoval, pričom unikal po Račianskej, Žitnej ulici až na ulicu Pri Vinohradoch, kde vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad riadením a narazil do zaparkovaného kamióna.
Policajti 16-ročného vodiča elektrickej kolobežky podrobili dychovej skúške na alkohol. Tá skončila s negatívnym výsledkom. Na miesto sa dostavila hliadka dopravných policajtov, ktorá kolobežku vytiahla spod zaparkovaného nákladného vozidla a zaistila za účelom expertízneho skúmania.
„V súvislosti s týmto prípadom opäť apelujeme na verejnosť, aby sa účastníci cestnej premávky správali disciplinovane, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a nepreceňovali svoje schopnosti,“ dodala polícia.