Polícia v Prešovskom kraji chytila opitého vodiča, ďalší nemal doklady

Bardejov 20. marca (TASR) - Polícia v uplynulých dňoch odhalila v Prešovskom kraji dvoch vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu a pod zákazom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako povedala, v utorok (19. 3.) došlo na Duklianskej ulici v bardejovskej mestskej časti Dlhá Lúka k dopravnej nehode. "Osobné motorové vozidlo viedol 31-ročný muž, pričom z dôvodu neprimeranej jazdy narazil do obrubníka stredového ostrovčeka. Po náraze pokračoval v jazde v protismere a narazil do vyvýšeného obrubníka chodníka. Vozidlo sa prevrátilo na strechu. Pri nehode vodič utrpel ťažké zranenia a 29-ročný spolujazdec ľahké zranenia," uviedla Ligdayová.



Bardejovčan, ktorý viedol vozidlo, bol podľa jej slov podrobený dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol hodnotu 0,85 promile. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania, zaoberá sa ňou polícia v Bardejove.



K druhému prípadu došlo v Prešove, kde v utorok popoludní viedol 23-ročný muž osobné vozidlo, pričom nie je držiteľom vodičského oprávnenia a má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou do februára 2025. Ako povedala Ligdayová, policajti vozidlo na Ulici Fraňa Kráľa zastavili z dôvodu, že neboli na ňom zapnuté stretávacie svetlá.



Muž skončil v cele policajného zaistenia a polícia ho obvinila z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.