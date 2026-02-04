Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia odhalila zlodeja, ktorý lúpil v kostoloch v Nových Zámkoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Keďže sa páchateľ dopustil činu na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, hrozí mu v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na dva až osem rokov.

Nové Zámky 4. februára (TASR) - Polícia odhalila páchateľa, ktorý vylúpil koncom minulého roka dva kostoly v Nových Zámkoch. Vtedy neznámy páchateľ vylomil zámok na vstupných dverách do františkánskeho kostola. Z pokladničky na milodary odcudzil finančnú hotovosť. V rovnaký deň o niečo neskôr podobným spôsobom lúpil vo farskom Kostole povýšenia Svätého kríža, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Operatívno-pátracou činnosťou kriminalistov z Nových Zámkov bol páchateľ oboch krádeží odhalený. Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci obvinil 19-ročného muža zo zločinu krádeže. Keďže sa páchateľ dopustil činu na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, hrozí mu v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
