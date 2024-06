Polícia odporúča ľuďom, brať si na kúpalisko toľko peňazí, koľko minú

Bratislava 23. júna (TASR) - Mestská polícia (MsP) Bratislava odporúča ľuďom, aby si na kúpaliská a prírodné jazerá brali len toľko peňazí, koľko reálne využijú. Tiež odporúča, aby na miesto, kde si zložia veci, vždy dohliadala aspoň jedna osoba. Radí to na sociálnej sieti s poukazom na to, že kúpaliská a jazerá bývajú pre veľké množstvo ľudí lákadlá pre zlodejov.



Policajti odporúčajú, aj pokiaľ je možnosť, odložiť si osobné veci na kúpaliskách do skriniek. Vodičom radí predtým, než opustia svoje vozidlo, uistiť sa, že zatvorili všetky okná a riadne zamkli. "Na viditeľných miestach nenechávajte svoje osobné veci, doklady, kabelky, peniaze, mobilné telefóny, notebooky či iné cennosti. To platí aj, ak auto opúšťate len na kratší čas," uvádza MsP.



Tiež vyzývajú na rešpektovanie pravidiel v areáloch kúpalísk a prírodných jazier. Psičkárom pripomínajú, že vo viacerých areáloch platí zákaz voľného pohybu psov a aj zákaz ich vstupu do vody.



"V prípade, ak sa stanete svedkom páchania akéhokoľvek protiprávneho konania, neváhajte sa obrátiť na niektorú z našich hliadok v teréne alebo kontaktovať linku 159," dodáva MsP.