Polícia odvolala pátranie po 19-ročnej Kristíne Balážovej zo Žiliny

Nezvestná bola od 1. februára, kedy odišla z rodinnej oslavy v Žiline na neznáme miesto.

Autor TASR
Žilina 4. februára (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline odvolalo pátranie po nezvestnej 19-ročnej Kristíne Balážovej zo Žiliny. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Nezvestná bola od 1. februára, kedy odišla z rodinnej oslavy v Žiline na neznáme miesto. „Menovaná bola vypátraná hliadkou Obvodného oddelenia PZ Bytča. Je živá a v poriadku,“ uviedla Kocková.
