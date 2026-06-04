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Polícia: Ohrozením na cestách sú aj cyklisti pod vplyvom alkoholu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

V rámci dopravnej akcie sa policajti zamerali aj na cyklistov.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Jazdou pod vplyvom alkoholu na bicykli ohrozujú i cyklisti seba aj svoje okolie. Cyklisti prechádzajúci obcou nesmú pri dychovej skúške presiahnuť 0,24 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu. Mimo zastavaného územia obce je tolerancia nulová. Pri príležitosti dopravno-preventívnej akcie 2Wheelers na to na sociálnej sieti upozornila polícia.

V rámci dopravnej akcie sa policajti zamerali aj na cyklistov. „Jedného z nich pristavila a skontrolovala hliadka dopravných policajtov na Račianskej ulici v Bratislave. Päťdesiatosemročného vodiča bicykla podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok ukázal v jeho dychu hodnotu viac ako dve promile! Preto mu bola ďalšia jazda zakázaná a o ďalšom postupe rozhodne správny orgán,“ uviedla polícia.

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