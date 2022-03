Opakujú sa vlámania podobné prípadom z minulého roka, tvrdí polícia

Bratislava 11. marca (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje na opätovný výskyt bytových krádeží, ktoré nesú rovnaké znaky ako prípady z minulého roka. Vyzýva preto verejnosť na zvýšenú pozornosť a preventívne kroky, ktoré minimalizujú riziko vlámaní.



"Od začiatku roka 2022 evidujeme na území Bratislavského kraja tri prípady, pri ktorých podobne, ako to bolo v roku 2021, nedošlo k zjavnému použitiu násilia pri vlámaní sa do bytu," informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff. Pripomenul aj video zverejnené na sociálnej sieti, na ktorom sú zachytení dvaja doposiaľ neznámi muži, ktorí si v priestoroch jedného z obytných domov v blízkosti Dulovho námestia obzerali vchodové dvere do bytov. Vyrušení majiteľom jedného z bytov následne ušli.



"V tejto súvislosti apelujeme na verejnosť, ak ste svedkom takéhoto konania neznámych osôb, bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158," zdôraznil Szeiff.



Vyzval tiež, aby ľudia kontrolovali, či nenájdu na dverách niektorý z prvkov, ktoré používajú zlodeji značkujúci si miesto – napríklad umelohmotné sponky ohnuté do tvaru V umiestnené medzi dvere a zárubňu, tepelné lepidlo nanesené medzi dvere a zárubňu či pretočenie krytu zámku na bezpečnostných dverách do zvislej polohy. Polícia tiež vyzýva na dobré zabezpečenie a preventívne opatrenia v prípade dlhšej neprítomnosti v mieste bydliska.