Polícia opäť preverovala v utorok v NRSR podozrivú zásielku

Na snímke plénum NRSR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V parlamente zasahovali pre podozrivú zásielku hasiči aj minulý týždeň.

Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Policajti opäť preverovali v utorok v parlamente podozrivú zásielku. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave I boli dnes krátko po 8.30 h vyslaní do priestorov podateľne Národnej rady SR z dôvodu oznámenia o náleze podozrivej zásielky,“ priblížila Bartošová.

Policajti podľa hovorkyne na mieste vykonali spolu s hasičmi potrebné úkony a miesto zadokumentovali. Vecou sa bude ďalej zaoberať príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.

V parlamente zasahovali pre podozrivú zásielku hasiči aj minulý týždeň. Adresovaná bola poslancovi NR SR Richardovi Glückovi (Smer-SD). Ten informoval, že odosielateľa nepozná. Bližšie informácie nepovedal. Očakáva, že ho vo veci ešte vypočujú.
