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Polícia opäť upozorňuje na podvodné telefonáty seniorom
Podvodníci sa podľa polície môžu vydávať aj za advokátov.
Autor TASR
Senica 17. novembra (TASR) - Polícia opätovne zaznamenala podvodné telefonáty seniorom, najmä v okrese Senica. Neznáme osoby sa od nich snažia vylákať osobné údaje a peniaze, pričom sa vydávajú za policajtov alebo advokátov. Vyzýva preto starších ľudí aj ich rodinných príslušníkov a blízkych k zvýšenej opatrnosti. Informovali o tom krajské riaditeľstvá Policajného zboru v Trnave a v Trenčíne na sociálnej sieti.
„Opätovne upozorňujeme, buďte mimoriadne obozretní pri telefonátoch od neznámych osôb. Včasná opatrnosť a vzájomná komunikácia s rodinnými príslušníkmi môžu zabrániť veľkým finančným stratám. V prípade podvodu ihneď volajte na číslo 158,“ upozornila polícia. Zároveň apeluje na občanov, aby komunikovali so svojimi staršími príbuznými a upozorňovali ich na riziká podvodných telefonátov.
Podvodníci sa podľa polície môžu vydávať aj za advokátov. Seniorom tvrdia, že ich blízky príbuzný spôsobil dopravnú nehodu a na vyplatenie odškodnenia poškodeným od nich žiadajú peniaze. Ak tak neurobia, hrozia im žalobou, súdom alebo väzením.
Ako doplnila polícia, cieľom je vyvolať strach a prinútiť seniorov konať pod časovým tlakom. Odporúča v prípade takéhoto telefonátu hovor okamžite ukončiť a kontaktovať svojho príbuzného na čísle, ktoré majú uložené v telefóne.
Seniori by nemali odovzdávať peniaze, šperky ani iné cennosti neznámym osobám. Rovnako by nemali poskytovať osobné údaje ani informácie o svojich finančných pomeroch. Ak si nie sú istí, či ide o podvod, mali by sa najskôr poradiť s rodinou alebo inou dôveryhodnou osobou.
„Opätovne upozorňujeme, buďte mimoriadne obozretní pri telefonátoch od neznámych osôb. Včasná opatrnosť a vzájomná komunikácia s rodinnými príslušníkmi môžu zabrániť veľkým finančným stratám. V prípade podvodu ihneď volajte na číslo 158,“ upozornila polícia. Zároveň apeluje na občanov, aby komunikovali so svojimi staršími príbuznými a upozorňovali ich na riziká podvodných telefonátov.
Podvodníci sa podľa polície môžu vydávať aj za advokátov. Seniorom tvrdia, že ich blízky príbuzný spôsobil dopravnú nehodu a na vyplatenie odškodnenia poškodeným od nich žiadajú peniaze. Ak tak neurobia, hrozia im žalobou, súdom alebo väzením.
Ako doplnila polícia, cieľom je vyvolať strach a prinútiť seniorov konať pod časovým tlakom. Odporúča v prípade takéhoto telefonátu hovor okamžite ukončiť a kontaktovať svojho príbuzného na čísle, ktoré majú uložené v telefóne.
Seniori by nemali odovzdávať peniaze, šperky ani iné cennosti neznámym osobám. Rovnako by nemali poskytovať osobné údaje ani informácie o svojich finančných pomeroch. Ak si nie sú istí, či ide o podvod, mali by sa najskôr poradiť s rodinou alebo inou dôveryhodnou osobou.