Polícia upozorňuje na uzavretie mosta nad diaľnicou pred Bratislavou

Bratislava 11. marca (TASR) - Polícia opäť upozorňuje, že od utorka (12. 3.) bude uzavretý most nad diaľnicou D1, ktorý spája cestu I/61 (Ivanka pri Dunaji) s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu z dôvodu jeho odstraňovania. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Z uvedeného dôvodu opätovne upozorňujeme vodičov a občanov, že vjazd vozidiel a osôb na samotné teleso mosta nad diaľnicu D1 bude možný do uvedeného dátumu, následne bude vjazd a prejazd zakázaný príslušným dopravným značením," uviedol Szeiff.



Polícia zároveň apeluje na občanov, aby dôsledne dodržiavali dopravné značenie, prípadne sa riadili pokynmi polície.



V sobotu 16. marca v čase od 22.00 h do nedele 17. marca 12.00 h úplne uzavrú diaľnicu D1 v úseku križovatky Bernolákovo (Triblavina) - križovatka Bratislava - Zlaté piesky. Dôvodom je demolácia, odstránenie mosta v úseku Čierna Voda cesta I/61 nad diaľnicou D1. Obchádzková trasa bude viesť cez križovatku Bratislava - Zlaté piesky (cesta I/61 - cesta II/127-križovatka Bernolákovo) a opačne.