POZOR NA PODVODNÍKOV: Obeťami sú nielen kupujúci, ale aj predávajúci

Prešov/Medzilaborce 16. mája (TASR) – V súvislosti s aktuálnym prípadom z Medzilaboriec polícia opätovne upozorňuje na množiace sa prípady internetových podvodov, ktorých obeťami sú predávajúci tovaru. Medzilaborčanka, ktorá na internetovom bazári predávala fotoaparát, prišla takýmto spôsobom o viac ako 800 eur, informoval TASR vedúci oddelenia komunikácie a prevencie prešovského krajského policajného riaditeľstva Daniel Džobanik.



Poškodenú kontaktoval prostredníctvom mobilnej aplikácie muž so záujmom o kúpu ňou inzerovaného fotoaparátu. "Pri vzájomnej komunikácii sa dohodli, že kupujúci za tovar zaplatí prostredníctvom pošty, pričom predávajúcej zaslal odkaz na internetovú stránku, ktorá sa podobala stránke Slovenskej pošty. Žena po kliknutí na tento odkaz v presvedčení, že ide o pravú stránku Slovenskej pošty, zadala údaje svojej platobnej karty," priblížil Džobanik s tým, že vzápätí sa zo ženinho účtu zrealizovala platba na doposiaľ presne nezistený účet.



Polícia v podobných prípadoch radí, aby predávajúci nikdy neposkytovali číslo svojej platobnej karty a bezpečnostný kód. V prípade, že tak urobia, je treba okamžite kartu zablokovať, a to telefonicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo priamo v banke. Ak už k úniku peňazí došlo, polícia odporúča čím skôr kontaktovať svoju banku na zabránenie úniku väčšej sumy peňazí, tiež zníženie denného limitu. Ak je pri bazárovom predaji zaslaný odkaz na stránku požadujúcu informácie o platobnej karte, polícia radí ukončiť takúto komunikáciu. "Ak ste sa stali obeťou podvodníkov, oznámte to polícii," uzavrel Džobanik.