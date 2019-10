Opatrne na cestách, zraziť môžete aj medveďa

Kľačno 30. októbra (TASR) - Polícia opakovane upozorňuje motoristov na zvýšený výskyt zveri v okolí ciest a v tejto súvislosti vyššiu pravdepodobnosť dopravných nehôd spôsobených stretom s ňou. V poslednom období eviduje dve zrážky so zverou na hornej Nitre. TASR o tom v stredu informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.



Škodovú udalosť, zrážku osobného vozidla Opel Insignia a medveďa, riešili policajti z Nitrianskeho Pravna. "Na ceste I/64 v smere od horského prechodu Kľak smerom na Kľačno (okres Prievidza) z lesného porastu vybehol na vozovku medveď. Vodič už nedokázal zrážke so zvieraťom zabrániť. Zranené zviera ešte pár metrov dokázalo prejsť. Následne ho dohľadali policajti s lesným hospodárom," uviedla Antalová. K ďalším stretom so zverou podľa nej došlo na ceste I/64 medzi Malými Uhercami a Partizánskym.



"Veľakrát najmä vysoká zver býva oslnená svetlami vozidla, zostáva strnulo stáť na vozovke a neuteká. Opačný prípad je jej zmätené pobehovanie po ceste, keď je ťažké predpokladať ďalší smer jej pohybu. V prípade, že vodiči uvidia prechádzať cez cestu len jednu lesnú zver, je vhodné spomaliť čo najviac, pretože je veľmi pravdepodobné, že sa niekde pri ceste nachádza aj zvyšok stáda," upozornila Antalová.



Polícia v tejto súvislosti pripomína, že ak je vodič účastníkom dopravnej nehody s divo žijúcou zverou, je potrebné udalosť nahlásiť na číslo 158. Mal byť si ihneď po nehode spraviť fotodokumentáciu aj zrazeného zvieraťa, lebo vo väčšine prípadov je zver iba omráčená a neskôr môže odísť. Niektoré poisťovne totiž nemusia uznať škodu, ak sa pri spísaní udalosti zver na mieste nenachádza. "Po príchode polície na miesto policajt spíše o udalosti záznam a zabezpečí odstránenie uhynutého zvieraťa miestnym poľovným združením. Škoda na vozidle spôsobená divou zverou je hradená z havarijného poistenia, prípadne z pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu. Ak nemajú vodiči žiadne z týchto nepovinných pripoistení, škodu si budú musieť uhradiť sami," dodala Antalová.