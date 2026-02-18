< sekcia Regióny
Polícia opätovne varuje pred podvodníkmi s kryptomenami
V posledných dňoch eviduje v Bratislavskom kraji ďalšie prípady podvodného konania.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Polícia opätovne varuje pred podvodníkmi s kryptomenami. V posledných dňoch eviduje v Bratislavskom kraji ďalšie prípady podvodného konania. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podvodníci kontaktujú svoje obete telefonicky alebo prostredníctvom internetu a presviedčajú ich, že investovaním do kryptomien môžu rýchlo získať vysoké zisky,“ priblížila polícia. Apeluje a vyzýva občanov, aby boli pri investovaní do kryptomien mimoriadne opatrní a nedôverovali neznámym osobám, ktoré ich kontaktujú s ponukami rýchleho zhodnotenia peňazí.
Občanom odporúča neinštalovať aplikácie do mobilu alebo počítača na pokyn cudzej osoby a neposkytovať údaje k internetovému bankovníctvu, heslá ani autorizačné SMS kódy. Polícia taktiež radí neposielať fotografie dokladov ani údaje z platobných kariet a nezriaďovať bankové účty a neprevádzať peniaze na pokyn neznámych osôb. V prípade podozrenia na podvod treba hneď kontaktovať banku a políciu.
Ako uviedla, v pondelok (16. 2.) prijali seneckí policajti trestné oznámenie od oznamovateľky, ktorej neznámy páchateľ pod zámienkou obchodovania s kryptomenou Bitcoin vykonal z jej účtu viaceré bezhotovostné platby v hodnote približne 15.000 eur. V sobotu (14. 2.) sa na policajné oddelenie v Pezinku dostavil oznamovateľ s tým, že po telefonickom kontakte s neznámou osobou a investovaniu sumy vo výške 100 eur umožnil kvôli lepšiemu zhodnoteniu a investovaniu do kryptomien prístup k svojmu zariadeniu a poskytol fotokópiu dokladu totožnosti. Polícia doplnila, že následne z jeho bankového účtu odišli neoprávnené platby v celkovej výške takmer 10.000 eur.
Ďalší prípad bol podľa polície oznámený v piatok (13. 2.) v Bratislave, kde oznamovateľka uviedla, že po vyplnení kontaktných údajov na internetovej stránke ponúkajúcej investovanie do kryptomien ju kontaktovali neznáme osoby. Tie ju následne manipuláciou naviedli na zasielanie finančných prostriedkov na jej fiktívny investičný účet, kde postupne v priebehu jedného mesiaca posielala rôzne platby. Celkovo dosiahli podľa polície sumu takmer 94.000 eur.
