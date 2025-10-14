Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia opätovne vyzýva na poskytnutie záznamu k nehode P. Gašpara

Na snímke riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel.

Autor TASR
Nitra 14. októbra (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Nitre opätovne vyzýva verejnosť, aby bezodkladne poskytla polícii akýkoľvek relevantný záznam či informácie týkajúce sa nehody riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara.

Nehoda sa stala v Nitre 30. augusta tohto roka. „Verejnosť sme na to vyzvali už 1. septembra, doteraz však žiadna vizuálna dokumentácia poskytnutá nebola,“ reagovalo KR PZ v Nitre na pondelkové (13. 10.) vyhlásenie predsedu opozičnej strany SaS Branislava Gröhlinga. Podľa jeho slov z nehody existuje kamerový záznam, o ktorý polícia nemá záujem.

SaS chce k nehode Gašpara zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu. Jediným bodom programu má byť uznesenie so žiadosťou pre vládu a parlament o odvolanie Gašpara z funkcie riaditeľa SIS.

Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.
