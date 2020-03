Bratislava 4. marca (TASR) – Opitá vodička v Bratislave narazila do matky s kočíkom. Tá podľa predbežných informácií utrpela ľahké zranenia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



K nehode došlo na križovatke ulíc Jantárová a Šintavská. Podľa doterajších informácií sa 57-ročná vodička auta značky Citroën pri odbočovaní doprava z Jantárovej ulice dostatočne nevenovala vedeniu svojho vozidla a vyšla mimo cesty na chodník. "Tam narazila do chodkyne, ktorá tlačila detský kočík s dvojmesačným dieťaťom. V dôsledku nárazu utrpela chodkyňa predbežne ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. K zraneniu dieťaťa ani samotnej vodičky pri nehode nedošlo," priblížila polícia.



Vodičke najprv policajti namerali 1,96 promile alkoholu v dychu, opakovaná skúška potvrdila až 2,21 promile. Na mieste jej zadržali vodičský preukaz. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bola obmedzená na osobnej slobode a eskortovaná na príslušné policajné oddelenie k vykonaniu ďalších potrebných úkonov. Následne bolo tiež zistené, že vodička bola v roku 2019 už za jazdu pod vplyvom alkoholu v Maďarsku odsúdená maďarským súdom.