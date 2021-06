Opitého mladého vodiča nezastavil ani náraz do oplotenia

Vernár 28. júna (TASR) – Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 25-ročný muž zo Sniny, ktorý mal v sobotu (26.6.) v obci Vernár v okrese Poprad dopravnú nehodu. Ako informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová, v jazde autom ho nezastavil ani náraz do oplotenia rodinného domu.



Sninčan mal osobné motorové vozidlo po obci Vernár viesť hodinu pred polnocou. "Plne sa nevenoval vedeniu vozidla, nesledoval situáciu v cestnej premávke, zišiel s vozidlom mimo cestu, kde narazil do oplotenia rodinného domu na Ul. hlavnej," priblížila Ligdayová s tým, že mladík po náraze vyšiel späť na cestu a v jazde pokračoval, kým ho nezastavila policajná hliadka. Pri dychovej skúške nafúkal dve promile. Policajti ho umiestnili do cely policajného zaistenia.



"Pri dopravnej nehode k zraneniam osôb nedošlo, na oplotení domu vznikla škoda vo výške 500 eur, na vozidle bola škoda vyčíslená na 300 eur," doplnila hovorkyňa.