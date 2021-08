Opitého mladíka z Gelnice zastavil až náraz do stromu

Gelnica 5. augusta (TASR) – Trestné stíhanie začala polícia pre jazdu opitého 19-ročného muža z okresu Gelnica. Po viacerých nárazoch ho zastavil až strom. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.







Mladík viedol osobné auto v stredu (4. 8.) skoro ráno po ceste v Gelnici zo sídliska SNP smerom na ulicu Nemocničnú.



„Hneď za križovatkou, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky narazil do drevenej skrinky, ktorej vlastníkom je telekomunikačná spoločnosť,“ uvádza polícia s tým, že následne narazil do železného oplotenia rodinného domu, potom do betónového stĺpa a zastal až po náraze do stromu. V krvi mu namerali 1,04 promile alkoholu.



V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.