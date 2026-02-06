< sekcia Regióny
MARATÓNEC: Dva dni po sebe jazdil opitý
Počas štvrtkovej večernej kontroly v obci Hodruša-Hámre nafúkal viac ako tri promile.
Autor TASR
Žarnovica 6. februára (TASR) - V policajnej cele skončil 56-ročný muž, ktorého žarnovickí policajti chytili opitého za volantom dva dni po sebe. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že bude obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Ako uviedla, počas štvrtkovej (5. 2.) večernej kontroly v obci Hodruša-Hámre nafúkal viac ako tri promile. „Vodičský preukaz pri sebe nemal, prišiel oň deň pred tým, keď mu ho zadržali tiež pre pozitívnu dychovú skúšku, vtedy hodnota neprekročila jedno promile,“ uviedla polícia.
