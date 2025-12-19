Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
OBROVSKÉ PROMILE: Vodičku vo Svidníku šupli rovno do cely

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajná hliadka zastavila a kontrolovala Svidníčanku dve hodiny po polnoci na ulici Bardejovská.

Autor TASR
Svidník 19. decembra (TASR) - Pri dychovej skúške policajti namerali 48-ročnej žene, ktorá vo štvrtok (18. 12.) vo Svidníku viedla osobné auto, takmer 2,6 promile. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku ju obvinil z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Policajná hliadka zastavila a kontrolovala Svidníčanku dve hodiny po polnoci na ulici Bardejovská. Vodičku obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
