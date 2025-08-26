Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitému kamionistovi namerali vyše tri promile alkoholu

Snímka z testu na alkohol. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vodiča obmedzili na osobnej slobode.

Autor TASR
Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Do policajnej cely putoval v utorok vodič kamióna, ktorého nebezpečnú jazdu na ceste neďaleko Slovenskej Ľupče nahlásil polícii všímavý vodič. Kamionista si sadol za volant opitý. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Policajná hliadka Okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici kamión zakrátko zastavila a vodiča podrobila dychovej skúške. Bola pozitívna s hodnotou 1,48 mg/l, čo v prepočte predstavuje viac ako tri promile alkoholu. Vodiča obmedzili na osobnej slobode,“ uviedla polícia s tým, že vo veci bude ďalej konať vyšetrovateľ.

.

