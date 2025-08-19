< sekcia Regióny
VIDEO: Dal som si štamperlík, priznal vodič
Polícia v tejto súvislosti upozornila vodičov, že alkohol v žiadnom prípade za volant nepatrí.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Polícia v pondelok (18. 8.) v Senci kontrolovala 52-ročného vodiča, ktorý javil známky požitia alkoholických nápojov. Povedal, že si ráno dal „štamperlík“. Test napokon alkohol potvrdil. Vodičovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Bol podrobený dychovej skúške, ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu vo vydýchnutom vzduchu, a to s výsledkom 1,03 mg/l, čo je v prepočte 2,15 promile,“ priblížila hovorkyňa. Ako doplnila, mužovi bola následne obmedzená osobná sloboda a bol eskortovaný na policajné oddelenie. Polícia podľa nej začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Ako uviedla hovorkyňa, vodiča prvotne zastavili policajti pre to, lebo nedal znamenie o zmene smeru jazdy. Následnou lustráciou sa podľa nej ešte zistilo, že jeho vozidlo nemá v zákonnej lehote vykonanú technickú ani emisnú kontrolu.
Polícia v tejto súvislosti upozornila vodičov, že alkohol v žiadnom prípade za volant nepatrí. Alkohol za volantom výrazne znižuje pozornosť, reakčný čas a schopnosť správne sa rozhodovať. Preto opäť apeluje na vodičov, aby boli na cestách voči sebe, ako aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožili.
