Opití vodiči na seba v Prešove sami upozornili

Prešov 26. apríla (TASR) – Polícia v Prešove riešila v nedeľu (24. 4.) dva prípady vodičov pod vplyvom alkoholu, ktorí na seba sami upozornili. Jeden viedol motocykel bez evidenčného čísla, druhý pri cúvaní narazil do iného vozidla. TASR o prípadoch informovala hovorkyňa prešovského krajského policajného riaditeľstva Jana Ligdayová.



U 42-ročného vodiča z obce vyšná Šebastová, ktorý v nedeľu podvečer viedol motocykel bez evidenčného čísla a predpísaného osvetlenia, namerala policajná hliadka pri dyhovej skúške 2,7 promile.



Druhý prípad zaznamenala polícia o hodinu a pol neskôr. "Na ulici Soľnej v Prešove viedol 69-ročný vodič osobné motorové vozidlo a z dôvodu nevenovania sa dostatočne vedeniu vozidla a nesledovaniu situácie v cestnej premávke pri cúvaní narazil do odstaveného osobného vozidla," doplnila Ligdayová s tým, že vodič na mieste nehody nezotrval, no neskôr sa tam vrátil. Výsledok dychovej skúšky prevýšil hodnotu 1,4 promile.



Polícia oboch vodičov obmedzila na osobnej slobode a obvinila ich z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.