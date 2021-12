Ak nemáš kapra, daj si ruku: Opitý muž sa zahryzol do policajta

Bratislava 25. decembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa v prípade opitého 40-ročného muža, ktorý sa zahryzol do ruky policajta. K udalosti došlo v noci z piatka (24. 12.) na sobotu na Riazanskej ulici v Bratislave. Muž mal ešte predtým v jednom z bytov fyzicky napadnúť dvoch ľudí. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Muž bol zjavne pod vplyvom alkoholu a vykrikoval vulgárne výrazy v anglickom jazyku na adresu policajtov," priblížil Szeiff. Policajti ho vyzvali, aby sa preukázal dokladom totožnosti, muž reagoval kopancami a údermi päsťami. Keďže sa správal mimoriadne agresívne, policajti mu založili putá. "Počas spacifikovania muž dokonca pohrýzol do prsta jedného z policajtov. Pretože mal však policajt ochranné rukavice, zranenia neutrpel," doplnil Szeiff.



Muža eskortovali na policajné oddelenie a následne do cely policajného zaistenia. Hneď ako to situácia umožní, budú s ním vykonané potrebné úkony.