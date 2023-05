Opitý a zdrogovaný Poliak narazil do auta pri škole v Novej Ľubovni

Nová Ľubovňa 17. mája (TASR) - Poľský vodič narazil do iného auta v blízkosti Základnej školy (ZŠ) v Novej Ľubovni v Staroľubovnianskom okrese, podľa polície bol zdrogovaný a opitý. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni 31-ročného muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



"V pondelok (15. 5.) dopoludnia viedol nákladné motorové vozidlo, ťahač s pripojeným návesom, s nákladom viac ako 11 ton stavebného materiálu. Pri cúvaní pri škole návesom narazil do odstaveného a riadne zaparkovaného osobného vozidla," priblížila hovorkyňa. Policajná hliadka ho po príchode na miesto nehody podrobila aj dychovej skúške, ktorej výsledok bol pozitívny a presiahol hodnotu 1,2 promile. Vodičovi odobrali biologický materiál, ktorý bol vyhodnotený s pozitívnym výsledkom na prítomnosť amfetamínu.



"Mimoriadne nezodpovedný Poliak teda pri výkone svojho zamestnania pod vplyvom návykovej látky viedol jazdnú súpravu o celkovej hmotnosti najmenej 35 ton v bezprostrednej blízkosti základnej školy, a to počas pracovného dňa," upozornila Ligdayová s tým, že muža obmedzili na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Zákon pri takomto porušení stanovuje pre vinníka trest odňatia slobody na dva až päť rokov.



"Ide o veľmi vážny prípad vzhľadom na možné dôsledky. Či ide o Slováka, či cudzinca, pravidlá je nutné dodržiavať a to predovšetkým s dôrazom na rizikovosť takéhoto konania," uzavrela Ligdayová.