Opitý Čech havaroval na Bielej hore, zranil sa

Senica 5. januára (TASR) – Tridsaťšesťročný občan Českej republiky po nehode svojho auta Peugeot Partner na Bielej hore nafúkal viac ako dve promile alkoholu. Za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky mu hrozí viac ako rok väzenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Prípad vyšetrujú senickí policajti. Muž jazdil v pondelok (4. 1.) podvečer na ceste 1. triedy medzi Jablonicou v okrese Senica a Trstínom v Trnavskom okrese. V stúpaní pred pravotočivou zákrutou prešiel do protismeru a prevrátil auto do priekopy. Zraneného vodiča záchranári previezli do trnavskej nemocnice.



"Polícia je v prípade alkoholu za volantom vždy nekompromisná. Vodičov upozorňujeme, že ak niečo vypili, nech si odvoz zabezpečia iným spôsobom," dodala Antalová.