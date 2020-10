Opitý kamionista na pumpe v Rožňave narazil do stojana na tankovanie

Rožňava 7. októbra (TASR) – Vodič kamiónu v utorok večer na čerpacej stanici v Rožňave narazil do tankovacieho stojana. Podľa dychovej skúšky mal bezprostredne po nehode 2,52 promile alkoholu. Informovala o tom v stredu polícia.



Nákladné motorové vozidlo značky Renault s pripojeným prívesom viedol 33-ročný muž z okresu Kežmarok. V úrovni odbočovacieho pruhu na čerpacej stanici zišiel s vozidlom mimo svojho smeru jazdy a vyšiel cez betónový obrubník na trávnatú plochu. Tam ľavou stranou vozidla narazil do zvodidla, celým vozidlom prešiel cez trávnatú plochu smerom k stojanu na tankovanie, kde v jeho tesnej blízkosti zastavil.



„Vzápätí sa s vozidlom opäť pohol smerom vpred a narazil prednou ľavou časťou vozidla do tankovacieho stojana," uviedla košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia.