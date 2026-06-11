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Opitý mladík narazil do plota rodinného domu, nafúkal 1,83 promile
Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Krnča 11. júna (TASR) - Policajti z Topoľčian zasahovali pri dopravnej nehode v obci Krnča. Vodič osobného automobilu sa pravdepodobne nevenoval dostatočne vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. V dôsledku toho narazil do kovového oplotenia rodinného domu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas dychovej skúšky nafúkal 19-ročný vodič 1,83 promile alkoholu. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru ho obvinil pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Počas dychovej skúšky nafúkal 19-ročný vodič 1,83 promile alkoholu. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Policajného zboru ho obvinil pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.