Polícia: Opitý mladík sa topil v Zemplínskej Šírave

Vinné 13. júla (TASR) - Opitý mladík sa topil v Zemplínskej Šírave, pomohli mu policajti s náhodným okoloidúcim. O prípade, ktorý sa stal v sobotu ráno, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.



Mladého muža dvojica policajtov počas hliadkovania spozorovala neďaleko zaparkovaného služobného motorového člna na okraji móla s nohami vo vode. "O niekoľko minút im však zrak opäť padol na rovnaké miesto, avšak osobe, ktorá tam predtým sedela, už niekto iný podával veslo a ona vo vode kričala o pomoc," uviedla polícia. Policajti sa rozbehli k topiacemu, ktorý sa však od móla vzďaľoval. Jeden z policajtov spolu s náhodným okoloidúcim následne skočili do vody a 20-ročného muža z nej vytiahli.



"Na brehu si mladíka, ktorý mal v organizme viac ako dve promile alkoholu, do svojej opatery prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ošetrenie do nemocnice. Nebyť rýchlej a pohotovej reakcie našich kolegov i náhodného okoloidúceho, mohlo byť dopoludnie na Zemplínskej Šírave tragické," skonštatovala polícia.



V tejto súvislosti upozorňuje, že kombinácia alkoholu, horúčav a kúpania môže byť nebezpečná. Vyzýva tiež ľudí, aby zbytočne neriskovali a nepreceňovali svoje sily.