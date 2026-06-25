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VIDEO: OPITÝ TÍNEDŽER NA KOMÍNE: Ľudia zalarmovali políciu
Vstup na súkromný pozemok alebo do budovy bez súhlasu vlastníka môže byť v konkrétnych prípadoch posudzovaný ako priestupok, upozornila polícia.
Autor TASR
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Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Policajné hliadky privolali v stredu (24. 6.) vo večerných hodinách do objektu na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, kde na vysokom komíne ľudia spozorovali osobu. Nebezpečné a vysoko rizikové správanie mladého muža ihneď nahlásili na tiesňovú linku. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Po príchode hliadok sa už osoba na komíne nenachádzala, avšak v blízkosti objektu osobu dohľadali. Išlo o 18-ročného muža, ktorého vypočuli a z jeho vyjadrenia vyplynulo, že chcel získať atraktívne video na sociálnu sieť. Bol pod vplyvom alkoholu. Nameraná hodnota u neho v prepočte predstavovala takmer 1,5 promile alkoholu,“ uviedla polícia, ktorá prípad rieši ako priestupok.
„Hlavne medzi mladými ľuďmi, tínedžermi, získava táto nemiestna zábava čoraz väčšiu popularitu. Mladý muž mal obrovské šťastie. V priebehu sekundy sa jeho život mohol obrátiť na veľkú tragédiu. Realita v takýchto situáciách je oveľa nebezpečnejšia, ako si mladí myslia. Navyše, riskujú problémy so zákonom. Nie každý opustený objekt je verejne prístupný. Vstup na súkromný pozemok alebo do budovy bez súhlasu vlastníka môže byť v konkrétnych prípadoch posudzovaný ako priestupok, prípadne môže napĺňať znaky trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru,“ upozornila polícia.
„Po príchode hliadok sa už osoba na komíne nenachádzala, avšak v blízkosti objektu osobu dohľadali. Išlo o 18-ročného muža, ktorého vypočuli a z jeho vyjadrenia vyplynulo, že chcel získať atraktívne video na sociálnu sieť. Bol pod vplyvom alkoholu. Nameraná hodnota u neho v prepočte predstavovala takmer 1,5 promile alkoholu,“ uviedla polícia, ktorá prípad rieši ako priestupok.
„Hlavne medzi mladými ľuďmi, tínedžermi, získava táto nemiestna zábava čoraz väčšiu popularitu. Mladý muž mal obrovské šťastie. V priebehu sekundy sa jeho život mohol obrátiť na veľkú tragédiu. Realita v takýchto situáciách je oveľa nebezpečnejšia, ako si mladí myslia. Navyše, riskujú problémy so zákonom. Nie každý opustený objekt je verejne prístupný. Vstup na súkromný pozemok alebo do budovy bez súhlasu vlastníka môže byť v konkrétnych prípadoch posudzovaný ako priestupok, prípadne môže napĺňať znaky trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru,“ upozornila polícia.