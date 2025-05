AUTO V PLAMEŇOCH: Opitý vodič narazil do betónového múru

Kostoľany nad Hornádom 7. mája (TASR ) - V cele policajného zaistenia skončil muž, ktorý v utorok (6. 5.) popoludní pod vplyvom alkoholu autom narazil do betónového múru pri Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie, vozidlo následne začalo horieť. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



K dopravnej nehode došlo mimo pozemnej komunikácie - pri železničnej trati v smere od chatovej oblasti Spalnáž pri obci Kostoľany nad Hornádom.



„Záchranári našli vodiča mimo auta, pri vedomí, no so zraneniami. Sám policajtom uviedol, že vozidlo šoféroval a pred jazdou pil alkohol,“ spresnila polícia s tým, že v dychu mal viac ako dve promile alkoholu. Policajná hliadka ho na mieste obmedzila na osobnej slobode a za asistencie previezla do nemocnice. Utrpel tržnú ranu na hlave a odreniny na tvári. Večer ho umiestnili do cely policajného zaistenia.



„Na mieste zasahovalo sedem hasičov, ktorí požiar uhasili 1300 litrami vody,“ dodali košickí krajskí hasiči na sociálnej sieti, podľa ktorých bola príčinou požiaru práve dopravná nehoda. Škoda na vozidle bola vyčíslená na 3000 eur.