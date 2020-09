Opitý muž prevrátil svoje auto a zdemoloval ďalšie tri

Košice 14. septembra (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 38-ročného muža z okresu Košice-okolie. Opitý a bez vodičského oprávnenia prevrátil svoje auto a zdemoloval ďalšie tri. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, k udalosti došlo v piatok (11. 9.) popoludní v obci Sady nad Torysou, časť Zdoba.



„Na rovnom úseku miestnej komunikácie z dôvodu nevenovania sa riadeniu vozidla pravou prednou časťou narazil do pravej prednej časti tam zaparkovaného motorového vozidla zn. Škoda,“ uvádza s tým, že po náraze sa s autom prevrátil na strechu. Následne ho odhodilo do protismeru, kde narazil do ďalšieho zaparkovaného auta zn. Seat. „To následne narazilo zadnou časťou do prednej časti za ním zaparkovaného motorového vozidla VW Golf,“ dodáva polícia.



Mužovi namerali v dychu 2,52 promile alkoholu. Pri nehode utrpel ľahké zranenie.