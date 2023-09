Opitý muž sa vyhrážal družke, udieral ju do hlavy tĺčikom na mäso

Trenčín 19. septembra (TASR) - Trenčianski policajti obvinili 45-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Pod vplyvom alkoholu ohrozoval svoju družku nožom a niekoľkokrát ju udrel do hlavy tĺčikom na mäso. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



"Obvinený pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcej hádke v byte napadol svoju družku. Do jednej ruky chytil kuchynský nôž a do druhej tĺčik na mäso. Ženu začal naháňať, kričal po nej vulgarizmy a vyhrážal sa jej zabitím. Následne ju mal päťkrát udrieť tĺčikom na mäso po hlave. Poškodenej sa našťastie podarilo z bytu utiecť pred bytovku. Páchateľ ju však aj vonku prenasledoval a vyhrážal sa jej smrťou," informovala polícia.



Útok našťastie nespôsobil žene také zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. Polícia mužovi obmedzila osobnú slobodu. V dychu mu namerali 3,6 promile alkoholu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Polícia navrhla väzobné stíhanie. Šesťkrát trestanému mužovi hrozí až trojročné väzenie.