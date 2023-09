Opitý vodič v Sabinove narazil do oplotenia, v jazde pokračoval

Sabinov 7. septembra (TASR) - Opitý vodič nabúral v Sabinove do oplotenia, v jazde však pokračoval ďalej. O incidente, ktorý stal v stredu (6. 9.) podvečer, informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová. Uviedla, že 72-ročný muž zo Starej Ľubovne už čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



"Obvinený na Ulici Pavla Gojdiča viedol osobné vozidlo a pri vychádzaní z areálu jednej z firiem prešiel do protismeru pričom narazil do oplotenia. Vodič na situáciu nedbal a pokračoval v jazde ďalej," uviedla Ligdayová. Neskôr ho na Námestí slobody zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol hodnotu 1,7 promile.



"Vodič bol zadržaný a skončil v cele policajného zaistenia," uzavrela hovorkyňa.