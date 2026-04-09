HAZARD SO ŽIVOTOM DIEŤAŤA: Opitý kolobežkár používal namiesto rúk nohy
Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Nitrianski policajti prekazili ďalšiu jazdu kolobežkárovi na Štúrovej ulici v Nitre. Spozorovali ho na jednej z rušných križovatiek. Ich pozornosť upútala najmä maloletá osoba bez akejkoľvek ochrannej výbavy, ktorú muž viezol na kolobežke, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič kolobežky mal navyše cez rameno zavesenú väčšiu tašku a znamenie o zmene smeru jazdy dával nohami. Hliadka ho zastavila a podrobila dychovej skúške na alkohol. Tá potvrdila v dychu 40-ročného muža 1,71 promile alkoholu.
