Opitý skútrista narazil do nákladného auta, nafúkal vyše 3,5 promile

Humenné 17. júla (TASR) - Humenskí dopravní policajti obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 26-ročného muža z obce Jasenov, okres Humenné. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval o tom, že muž počas uplynulého víkendu jazdil v Humennom na skútri opitý a narazil do nákladného auta.



"V sobotu (15. 7.) krátko pred 12.30 h viedol obvinený skúter po Ševčenkovej ulici smerom ku kruhovému objazdu. Keďže sa plne nevenoval vedeniu motocykla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, narazil do pred ním jazdiaceho nákladného auta," priblížil hovorca. Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil. Dychová skúška na alkohol bola však u vodiča skútra pozitívna s nameranou hodnotou 1,70 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo je v prepočte viac ako 3,5 promile.



"Policajti vodiča motocykla obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia," uzavrel Džobanik.