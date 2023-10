OPITÝ VODIČ NARAZIL DO BYTOVKY: Jeho spolujazdca odviezol vrtuľník

Detva 2. októbra (TASR) - S ľahkými zraneniami skončil opitý 42-ročný vodič, ktorému po dopravnej nehode v Detve namerali viac ako dve promile alkoholu v dychu. Jeho spolujazdca z miesta s ťažkými zraneniami prevážal vrtuľník. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, vodič nákladného auta jazdil v nedeľu (1. 10.) popoludní po ulici Milana Rastislava Štefánika v centre mesta. "Podľa doterajších zistení neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vyšiel mimo cesty. Prednou časťou auta Fiat Ducato narazil do steny bytového domu," objasnili policajti.



Leteckí záchranári prišli po 42-ročného spolujazdca a previezli ho do nemocnice v Banskej Bystrici. "Pri čelnom náraze do pevnej prekážky utrpel vážne poranenia viacerých častí tela," potvrdila hovorkyňa Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.



Vodičovi na mieste policajti zobrali vodičský preukaz a nehoda je v štádiu objasňovania.