DUSNO NA CESTE: Vodič s viac ako dvomi promile skončil v kope dreva

Beckov 21. mája (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 36-ročný vodič. Pod vplyvom alkoholu mal v obci Beckov zdemolovať dopravnú značku a naraziť do kopy dreva.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, vodič vo štvrtok (20. 5.) o druhej nadránom zrejme nevenoval pozornosť vedeniu motorového vozidla, vyšiel mimo vozovky, kde nerazil do stromu. Náraz ho odhodil do dopravnej značky a následne do kopy dreva pri jednom z rodinných domov.



„V dychu mu policajti namerali 2,04 promile alkoholu. Vodič utrpel ľahké zranenie, škody na vozidle a poškodenej značke sa vyšplhali na 1500 eur,“ informuje polícia.