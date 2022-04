Mladý vodič narazil v Abranovciach do plota školy

Prešov 27. apríla (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 22-ročného muža z obce Abranovce v okrese Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Mladý muž sa mal skutku dopustiť v pondelok (25. 4.) večer, keď bez vodičského oprávnenia viedol osobné motorové vozidlo v rodnej obci.



"Po prejdení pravotočivej zákruty v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk a narazil do betónového oplotenia základnej školy. Po nehode na mieste nezotrval, no policajnou hliadkou bol vypátraný a podrobený kontrole. Dychová skúška bola pozitívna, presiahla hodnotu 2,4 promile," uviedla Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.