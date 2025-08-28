Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
28. august 2025
Opitý vodič skončil mimo cesty: Mladík mal v sebe 2,6 promile alkoholu

Alkohol tester. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia vodiča z okresu Medzilaborce obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Radvaň nad Laborcom 28. augusta (TASR) - Opitý vodič nezvládol riadenie v obci Radvaň nad Laborcom v okrese Medzilaborce a v súčasnosti už čelí obvineniu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v utorok (26. 8.) krátko po obede.

Vodič nezvládol riadenie osobného auta a zišiel s ním mimo cestu. Policajná hliadka po nehode podrobila vodiča kontrole, výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky bol pozitívny a dosiahol hodnotu takmer 2,6 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že 23-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.

Polícia vodiča z okresu Medzilaborce obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
