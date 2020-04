Opitý vodič spôsobil dve nehody a ušiel

Michalovce 27. apríla (TASR) – Polícia v Michalovciach obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 55-ročného muža, ktorý vo štvrtok 23. apríla spôsobil v Michalovskom okrese dve dopravné nehody. Z miest oboch ušiel a pri dychovej skúške nafúkal. Informuje o tom košické krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



"Krátko pred 18. hodinou 55-ročný muž z okresu Michalovce viedol svoj Hyundai smerom na obec Moravany, pričom sa plne nevenoval vedeniu motorového vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, prešiel do protismeru, kde narazil do ľavej bočnej časti protiidúceho Audi Q7," priblížila prípad polícia s tým, že vodič ani napriek zrážke nezastavil a vozidlom pokračoval ďalej. V obci Moravany následne narazil do zadnej časti pred ním idúceho vozidla. Tam už zastavil a po vystúpení z auta sa mal dať na útek. "Po krátkej chvíli však už skončil v rukách dopravnej polície, ktorá ho vypátrala a podrobila dychovej skúške," doplnila polícia s tým, že jej výsledok predstavoval 2,35 promile.