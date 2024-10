Opitý vodič prešiel do protismeru, nafúkal 2,31 promile

Dubnica nad Váhom 3. októbra (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky bude čeliť 45-ročný vodič. Pod vplyvom alkoholu spôsobil v Dubnici nad Váhom dopravnú nehodu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Vodič osobného motorového vozidla Škoda Octavia pri výjazde z kruhového objazdu prešiel s vozidlom do protismeru, kde následne čelne narazil do protiidúceho vozidla Toyota Yaris.



"Vodič sa dobrovoľne podrobil dychovej skúške, v dychu mal 2,31 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške mu namerali 2,65 promile alkoholu," informuje polícia.



Policajti vodičovi v zmysle zákona obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.