Kamarátovi vzal kľúče od auta: Opitý vodič spôsobil dopravnú nehodu

Nitrianske Pravno 20. februára (TASR) - Polícia obvinila 22-ročného muža z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla v súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. S cudzím autom 17. februára pod vplyvom alkoholu spôsobil v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza dopravnú nehodu, neskôr skončil s vozidlom v rieke. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.



"Muž po popíjaní alkoholických nápojov so svojím kamarátom bez jeho súhlasu a vedomia zobral kľúče od auta Škoda Octavia. O pár minút neskôr pri inom pohostinstve sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho narazil do oporného dreveného stĺpa prístrešku, ako aj do zaparkovaného osobného auta," opísali policajti.



S vozidlom obvinený podľa nich pokračoval ďalej smerom na obec Pravenec, kde pri vchádzaní na most ponad rieku Nitra opäť nezvládol riadenie a zišiel z miestnej komunikácie do rieky Nitra. "Po príchode policajnej hliadky bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorá ukázala 2,48 promile alkoholu v krvi," doplnila polícia.