Opitý vodič v Bratislave prešiel do protismeru, narazil do štyroch áut

Bratislava 26. apríla (TASR) – V Bratislave na ceste I/2 v smere do mestskej časti Rusovce a v blízkosti križovatky s novovybudovaným úsekom diaľnice D4 došlo v nedeľu (25. 4.) popoludní k nehode viacerých áut. Spôsobiť ju mal 54-ročný Róbert z Bratislavy, ktorému v dychu namerali 2,27 promile. Polícia ho už obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Bratislavčan mal podľa polície opakovane prejsť do protismeru, kde narazil do idúceho vozidla. V jazde pokračoval a narazil do ďalšieho auta. Aj po tomto náraze v šoférovaní pokračoval a narazil do ďalšieho vozidla, pričom pri zrážke utrpel spolujazdec v tomto aute zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. „Ani táto zrážka vodiča nezastavila a v jazde pokračoval, pričom došlo k jeho zrážke s ďalším vozidlom. Vodič zostal stáť po zhruba 200 metroch pri krajnici," spresnil Szeiff.



Privolaní policajti podrobili vodiča dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom. Vodičovi bola nameraná hodnota 1,09 mg/l alkoholu v dychu čo predstavuje 2,27 promile. Celková škoda spôsobená pri tejto dopravnej nehode bola vyčíslená na 23.000 eur.



Po zadokumentovaní dopravnej nehody bol vodič eskortovaný na policajné oddelenie. „Policajti mu zadržali vodičský preukaz a umiestnili v cele policajného zaistenia," uviedol Szeiff.