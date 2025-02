PADLI VÝSTRELY: Opitý Ukrajinec v aute zaútočil na policajtov

Prešov 25. februára (TASR) - Polícia obvinila 31-ročného muža z Ukrajiny zo zločinu útoku na verejného činiteľa spáchaného v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. V nedeľu (23. 2.) viedol osobné vozidlo po Sabinovskej ulici v Prešove, napriek tomu, že mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž ani na opakované výzvy hliadky na zastavenie nereagoval, zvýšil rýchlosť a snažil sa hliadke ujsť.



Vozidlo neskôr zastavil. "Službukonajúci policajt pristúpil k vozidlu a vyzval vodiča, aby z neho vystúpil, ale ten výzvu nerešpektoval, s vozidlom sa pohol smerom k policajtovi, ktorý len vďaka ostražitosti a rýchlej reakcii stihol uskočiť. Druhý policajt taktiež vyzýval vodiča, aby zastavil, pričom ho upozornil, že v opačnom prípade bude použitá služobná zbraň," spresnila hovorkyňa s tým, že vodič nereagoval.



Policajt vystrelil do vzduchu varovné výstrely, no vodič nereagoval, a preto policajt vystrelil aj do pneumatík vozidla. Vodič napriek tomu pokračoval v jazde. "Nerešpektoval opakované výzvy policajnej hliadky, aby vystúpil z vozidla, a znovu sa s vozidlom snažil zraziť službukonajúceho policajta. Ten sa našťastie opäť útoku vyhol. Opätovne boli použité varovné výstrely do vzduchu i výstrely na kolesá unikajúceho vozidla," doplnila Ligdayová s tým, že vodič sa ešte snažil pred hliadkou uniknúť.



Policajti, vzhľadom na to, že muž nereagoval na ich výzvy, ho za použitia donucovacích prostriedkov vybrali z vozidla. Ukrajinec bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol 2,5 promile alkoholu a skončil v cele policajného zaistenia.



Vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Prokurátor sa s podnetom vyšetrovateľa stotožnil a podal na Okresný súd v Prešove návrh na väzobné stíhanie obvineného.