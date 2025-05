Opitý vodič skončil v odvodňovacom kanáli

Nové Mesto nad Váhom 12. mája (TASR) - Policajti z Nového Mesta nad Váhom obvinili 43-ročného muža z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Šoféroval pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Obvinený v pondelok (11. 5.) v skorých ranných hodinách šoféroval v obci Beckov osobný automobil Škoda Felícia. Pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa situácii v cestnej premávke prešiel s vozidlom do protismeru a ľavou časťou vozidla vošiel do odvodňovacieho kanála, kde narazil do betónového nájazdu. Bez zastavenia pokračoval v jazde a znova do neho narazil.



Policajti mužovi zistili pri dychovej skúške 2,25 promile alkoholu. Vo vozidle bol aj spolujazdec, utrpel zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie.