ALKOHOL ZA VOLANTOM, opitý vodič z Lenartoviec zničil auto

Lenartovce/Vlkyňa 13. januára (TASR) – Polícia v Rimavskej Sobote obvinila 30-ročného muža z Lenartoviec z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako na sociálnej sieti informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica, v pondelok večer v obci Vlkyňa pod vplyvom alkoholu havaroval.



„V zákrute zišiel z cesty, prešiel do protismeru, kde prednou časťou auta narazil do oplotenia rodinného domu. Auto po náraze pokračovalo v jazde do dvora rodinného domu, kde ešte narazilo do hospodárskej budovy,“ priblížili policajti priebeh nehody, pri ktorej podľa nich vznikla škoda za zhruba 2000 eur.



Dodali, že vodičovi pri dychovej skúške namerali 1,19 promile alkoholu. „Nemal ani vodičský preukaz, polícia mu ho totiž odobrala pred štyrmi rokmi, rovnako za jazdu pod vplyvom alkoholu,“ konštatovali.