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Osoba po dopravnej nehode v okrese Michalovce zomrela v nemocnici

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Podľa doterajších zistení došlo pri prechádzaní jedného z vozidiel do druhého jazdného pruhu k zrážke s vozidlom, ktoré sa v tomto pruhu nachádzalo. Po náraze obe vozidlá zišli mimo vozovky.

Autor TASR
Malčice 2. septembra (TASR) - Osoba, ktorú sa záchranárom po nedeľnej (30. 8.) večernej dopravnej nehode medzi obcami Malčice a Kačanov v okrese Michalovce podarilo oživiť, zomrela neskôr v nemocnici. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Vyšetrovanie presných okolností, príčiny a miery zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody naďalej pokračuje,“ uviedla hovorkyňa.

Vážna dopravná nehoda sa stala krátko po 21.00 h na ceste II/554 v smere od obce Malčice na Markovce. „Podľa doterajších zistení došlo pri prechádzaní jedného z vozidiel do druhého jazdného pruhu k zrážke s vozidlom, ktoré sa v tomto pruhu nachádzalo. Po náraze obe vozidlá zišli mimo vozovky,“ priblížila polícia.

Košická krajská policajná hovorkyňa informovala, že vozidlo značky Volkswagen sa po zrážke prevrátilo a následne ho vymrštilo späť na vozovku. Vozidlo značky Škoda zišlo mimo vozovky, kde po náraze do stromu ostalo stáť na poli.

Dychová skúška aj orientačný test na prítomnosť drog u vodiča auta Volkswagen boli negatívne. To, či bol nebohý vodič druhého auta pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí až nariadená pitva. Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Miesto nehody bolo počas dokumentovania udalosti uzavreté a cesta bola neprejazdná. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví.
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