TAXIKÁRA NAPADOL PASAŽIER A UKRADOL MU AUTO: Išlo o recidivistu

Komárno 8. apríla (TASR) – Zo zločinu lúpeže je obvinený muž, ktorý na ceste z Hurbanova do Komárna napadol taxikára a ukradol mu auto. Osemkrát trestaný recidivista bol podľa polície hneď po vypátraní vzatý do väzby.



K napadnutiu taxikára došlo potom, ako ho klient požiadal, aby zastavil, pretože potrebuje ísť na toaletu. „Keď auto spomalilo, 29-ročný muž udrel vodiča taxíka päsťou do oka a povedal mu, aby z auta vystúpil. Taxikár pripútaný bezpečnostným pásom hneď z auta nedokázal vystúpiť, preto ho páchateľ začal ťahať za vlasy a trikrát ho udrel päsťou do hlavy. Následne sa taxikárovi podarilo odpútať a z vozidla vystúpiť,“ informovala polícia.



Páchateľ hneď nastúpil do taxíka a odišiel smerom na obec Chotín. Tam auto s defektom a poškodeným plynovým pedálom odstavil pred železničným priecestím. Privolaní policajti neskôr zistili, že sa nachádza v Dunajskej Strede. „Využili zákonný inštitút vstupu do obydlia a podozrivého muža zadržali,“ doplnila polícia.